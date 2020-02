Ospedale Palermo – Tende pre-triage riservate a coloro che presentano sintomi da coronavirus

Installazione, da parte della Protezione civile regionale, delle tende di pre-triage riservate a coloro che presentano sintomi da coronavirus.

L’iniziativa rientra tra le misure di prevenzione adottate dalla Regione Siciliana e riguarda tutti gli ospedali Dea di secondo livello e i presidi sanitari dove sono presenti reparti di malattie infettive, tranne le strutture che dispongono già di percorsi dedicati.

Così come disposto dalle linee guida ministeriali, si ribadisce che in caso di sintomi riconducibili al coronavirus occorre contattare, sempre, il medico di famiglia o telefonare ai numeri 112 o 1500 e non recarsi direttamente in ospedale.