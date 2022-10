Ospedale Milazzo – Asp valuta delle ipotesi per far restare pronto soccorso nell’ospedale della città mamertina

Si è svolta oggi preso la direzione generale dell’Asp di Messina una riunione alla quale ha partecipato la direzione strategica, la direzione Asp, la ditta aggiudicataria e personale del pronto soccorso dell’ospedale di Milazzo e  durante la quale si è presa in considerazione l’ipotesi di spostare il pronto soccorso generale nel reparto di Psichiatria, per farlo rimanere nello stesso nosocomio a Milazzo. Domani in quest’ottica si svolgerà un ulteriore sopralluogo per verificare la validità della proposta.

La riunione si è svolta oggi dopo numerose sollecitazioni da parte dell’amministrazione comunale di Milazzo, del Sindaco Giuseppe Midili, del deputato regionale di Fdi Pino Galluzzo e di tutte le sigle sindacali, poiché era stata stato paventato lo spostamento del pronto soccorso all’ospedale di Barcellona. Come sempre i vertici dell’Asp stanno hanno agito nell’interesse della comunità e stanno valutando la migliore soluzione possibile per pazienti, sanitari e cittadini del comprensorio.