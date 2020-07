Ospedale di Lipari – Funzionante l’ecografia morfologica alle gravide

In data 29 luglio u.s. la direzione medica di presidio dell’ospedale di Lipari con nota 1212/ds ha comunicato che le apparecchiature per le ecografie morfologiche (ecografo esaote, sonde specialistiche e stampante) alle gravide dell’isola sono pienamente funzionanti, e che nulla osta all’esecuzione dell’esame.

In data 17 luglio è stato peraltro acquistato un nuovo ecografo, tramite Consip, da destinare a Lipari.

Smentite le dichiarazioni pubbliche rese dall’Assessore Tiziana De Luca, oggetto di valutazione delle Autorit√† preposte.