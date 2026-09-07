Ospedale di Sant’Agata, gara per una nuova ambulanza

L’Azienda sanitaria provinciale di Messina ha avviato la procedura di gara per l’acquisto di una nuova ambulanza destinata all’ospedale di Sant’Agata Militello. Il mezzo sarà utilizzato per il trasferimento dei pazienti verso altri presidi sanitari, compresi quelli che necessitano di assistenza durante trasporti in condizioni critiche.

La sostituzione era stata richiesta dalla direzione medica e amministrativa dell’ospedale dopo le ripetute segnalazioni degli autisti sui guasti, documentati e sempre più frequenti, dell’ambulanza attualmente in servizio. Una situazione che ha portato a rappresentare all’Asp l’urgenza di disporre di un veicolo affidabile e adeguatamente attrezzato.

Il nuovo mezzo sarà un’ambulanza di tipo A con dotazione Cmr, Centro mobile di rianimazione. Il capitolato predisposto dall’ufficio Provveditorato dell’Asp prevede impianti, presidi sanitari, accessori e apparecchiature elettromedicali avanzate, necessarie anche per il trasferimento dei pazienti provenienti dalla Rianimazione. L’importo posto a base d’asta è di 100 mila euro, Iva esclusa, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo.

La questione dei trasferimenti rappresenta da tempo una delle criticità del presidio santagatese. Esclusi i casi di maggiore gravità per i quali viene attivato l’elisoccorso, la ricerca di posti disponibili in altri ospedali siciliani può protrarsi anche per giorni.

Il fenomeno interessa anche pazienti non in condizioni particolarmente gravi, ma che non possono essere trattati a Sant’Agata Militello per la ridotta operatività o l’inattività di alcuni reparti. Tra questi figura Cardiologia, chiusa da oltre due anni e attualmente operativa soltanto per le attività ambulatoriali e per le consulenze al Pronto soccorso.

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