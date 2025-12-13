Ospedale di Mistretta primo in Sicilia per prostatectomie secondo Agenas

Il Presidio ospedaliero SS. Salvatore di Mistretta, struttura dell’ASP di Messina che opera in convenzione per alcune discipline con la Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù, si colloca al primo posto in Sicilia per interventi di prostatectomia legati al trattamento dell’ipertrofia prostatica benigna. Il risultato emerge dai dati del Programma Nazionale Esiti PNE-2025, elaborato da Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

Nel corso del 2024 l’Unità operativa di Urologia ha effettuato 227 interventi di prostatectomia, registrando un incremento significativo rispetto ai 90 interventi eseguiti nel 2023. I numeri collocano il reparto di Mistretta al vertice regionale per volumi di attività in questo ambito clinico. L’ipertrofia prostatica benigna rappresenta una patologia ad alta diffusione: in Italia interessa oltre sei milioni di uomini sopra i 50 anni, con un’incidenza che aumenta progressivamente con l’età.

Il direttore generale dell’ASP di Messina, Giuseppe Cuccì, ha commentato i dati sottolineando che “i dati Agenas certificano ulteriormente il lavoro svolto per garantire ai pazienti servizi sanitari di elevata qualità”. Cuccì ha inoltre evidenziato come “un volume così elevato di casi trattati consenta di assicurare standard più alti di qualità e sicurezza delle cure”, definendo il risultato “un’ulteriore conferma della validità della convenzione con la Fondazione Giglio di Cefalù”.

L’Unità di Urologia è guidata da Francesco Curto e Salvatore Biancorosso. L’equipe è composta dai medici Giuseppe Coraci, Sonia Agiato, Andrea Alberti, Alessandro Guercio, Maria Karydi, Andrea Liaci, Piero Mannone e Mirko Pinelli.

