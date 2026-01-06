Milazzo, segnalate criticità in Pediatria per i piccoli ricoverati

Il deputato regionale di Sud chiama Nord Matteo Sciotto ha presentato, insieme ai colleghi Cateno De Luca e Giuseppe Lombardo, un’interrogazione urgente indirizzata al Presidente della Regione e all’Assessore regionale alla Salute sulla situazione del reparto di Pediatria dell’Ospedale di Milazzo.

Secondo quanto segnalato nell’atto ispettivo, i bambini ricoverati sarebbero costretti a rimanere all’interno delle stanze di degenza dalle ore 7 del mattino fino al primo pomeriggio, senza possibilità di accedere ad aree comuni dedicate al gioco o alla mobilità. La condizione sarebbe legata al trasferimento temporaneo del reparto negli spazi dell’Oculistica, che continua a svolgere attività ambulatoriale e chirurgica con un consistente afflusso di pazienti esterni.

Nell’interrogazione si evidenzia come la coesistenza tra piccoli degenti e utenti esterni comporti “rischi concreti di contagio”, determinati dalla promiscuità nei corridoi e negli spazi comuni. Viene inoltre richiamato il tema della tutela della privacy, ritenuta compromessa dalla condivisione degli ambienti con numerose persone estranee al reparto pediatrico. In particolare, viene segnalato che la sala giochi coinciderebbe con la sala d’attesa dell’Oculistica, circostanza definita “pericolosa e non adeguata” alle esigenze dei minori ricoverati.

L’atto parlamentare richiama anche la situazione della Direzione sanitaria del presidio, attualmente affidata a un facente funzioni che ricoprirebbe contemporaneamente altri incarichi dirigenziali. Gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative urgenti si intendano adottare per garantire la sicurezza dei bambini, se sia prevista la nomina di un Direttore sanitario titolare e quali soluzioni organizzative possano assicurare spazi idonei e rispettosi dei diritti dei piccoli pazienti.

