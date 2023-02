Oroscopo: previsioni astrologiche per ogni segno zodiacale

Ariete: Febbraio si apre con presagi incoraggianti per il segno dell’Ariete. Con Giove, il pianeta più grande del sistema solare, nel vostro segno, potrete godere di vitalità , bellezza, salute psicofisica, intelligenza e percettività . Questo quadro astrale vi favorisce in ogni iniziativa che deciderete di intraprendere.

Toro: Il mese di febbraio si apre con un quadro astrale favorevole per il segno del Toro. Venere vi regalerà un maggior autocontrollo e una padronanza emotiva in ogni situazione, insieme alla capacità di gestire al meglio ogni incombenza.

Gemelli: Febbraio inizia sotto ottimi auspici per i Gemelli, con diversi pianeti che vi sono favorevoli. Saturno, Sole e altri pianeti abitano nel segno amico dell’Aquario, regalandovi leggerezza, senso dell’umorismo e diplomazia. La vostra forma fisica è al top, specie per quanto riguarda la salute del cuore e della circolazione.

Cancro: Per i nati sotto il segno del Cancro, febbraio inizia con un quadro astrale discreto, con molte forze planetarie che vi sono favorevoli. Venere, Marte, Urano e Nettuno vi aiuteranno a gestire le incombenze quotidiane con ottimismo e capacità di trovare soluzioni semplici ed efficaci.

Leone: Pur essendo Giove nel segno amico dell’Ariete, Saturno e il Sole in Aquario pongono situazioni complicate per il segno del Leone, specie dal punto di vista familiare. Sarà importante per voi essere flessibili e conciliare i rapporti con le figlie, figli, sorelle e fratelli.

Vergine: Il cielo si mostra variabile per i nati sotto il segno della Vergine, con un gruppo di pianeti nel segno nemico-amato dei Pesci. Questo porterà un po’ di pepe nella vostra giornata, ma non vi dispiacerà affatto.

Bilancia: Un gruppo di pianeti disposti in angolo armonico vi aiuteranno a gestire situazioni scomode che potrebbero presentarsi durante febbraio. Grazie all’appoggio di Saturno, ospitato nel segno amico dell’Aquario, le situazioni in famiglia potranno essere gestite al meglio.

Scorpione: La giornata di oggi si presenta sotto una buona stella per voi Scorpione, grazie al transito di Venere nel segno amico dei Pesci. La vostra capacità di relazionarvi con gli altri, di esprimervi in modo convincente e di avere successo nei rapporti interpersonali sarà potenziata. Questo vale sia per la vita privata che per il lavoro, dove avrete la possibilità di emergere e di ottenere successi importanti.

Sagittario: La giornata di oggi sarà molto positiva per voi Sagittario, grazie al transito di Giove e di Saturno nel segno amico dell’Aquario. Avrete una buona dose di energia e di entusiasmo, che vi aiuterà a superare ostacoli e a raggiungere i vostri obiettivi. Inoltre, avrete una buona capacità di comunicare e di esprimervi, che vi permetterà di relazionarvi in modo positivo con gli altri e di avere successo nella vita privata e lavorativa.

Capricorno: Nonostante la presenza di qualche pianeta ostile, la giornata di oggi si presenterà sotto una buona stella per voi Capricorno, grazie all’appoggio di Venere e Marte in Toro. La vostra determinazione e la vostra capacità di lavorare sodo vi permetteranno di superare ostacoli e di ottenere successi importanti, sia in campo professionale che personale. Inoltre, avrete una buona salute e una grande energia, che vi permetterà di affrontare le sfide quotidiane con successo.

Acquario: La giornata di oggi sarà molto positiva per voi Acquario, grazie alla presenza di Giove e Saturno nel vostro segno. Questo vi darà una buona dose di energia, di entusiasmo e di positività , che vi aiuterà a raggiungere i vostri obiettivi e a superare ostacoli. Inoltre, avrete una buona capacità di comunicare e di relazionarvi con gli altri, che vi permetterà di avere successo sia in campo personale che lavorativo.

Pesci: Il segno zodiacale dei Pesci è sotto una buona stella questo periodo, con un profilo astrologico favorevole per tutte e tre le decadi dei nati sotto questo segno. Venere, Giove, Mercurio, Plutone, Urano e Nettuno sono tutti in aspetti positivi, offrendo un tocco di fortuna e un benessere interiore ai Pesci. Questo favorisce una comunicazione fluida e armoniosa con i familiari, i conviventi e i conoscenti, permettendo ai Pesci di interagire con l’ambiente circostante in modo positivo.