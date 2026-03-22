Orlandina Volley supera Tigano 3-0 e consolida il primato
Prosegue senza rallentamenti il percorso dell’Orlandina Volley nel campionato di Serie B2 femminile. Al PalaValenti, la formazione allenata da coach Fontanot ha superato la Pallavolo Franco Tigano con il punteggio di 3-0, parziali 25-20, 25-11 e 25-19, rafforzando la propria posizione al vertice della classifica.
Nel primo set l’incontro si mantiene inizialmente equilibrato, con la squadra ospite capace di rimanere a contatto nel punteggio. Nella fase centrale, tuttavia, le padrone di casa trovano maggiore continuità in attacco e riescono a creare il margine necessario per chiudere il parziale sul 25-20.
Il secondo set vede un netto cambio di ritmo. L’Orlandina Volley prende il controllo sin dalle prime battute, imponendo un gioco efficace in tutti i fondamentali. La supremazia delle biancazzurre si traduce in un parziale a senso unico, concluso con un eloquente 25-11.
Nel terzo set la squadra di casa mantiene il controllo della gara, gestendo il vantaggio con ordine e continuità. Senza concedere spazi significativi alle avversarie, le paladine amministrano il punteggio fino al definitivo 25-19 che sancisce la vittoria.
La formazione guidata da Fontanot conferma così un rendimento costante, proseguendo una serie positiva di risultati che consolida il primato in classifica, maturato attraverso continuità e solidità di gioco.
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