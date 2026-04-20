Orlandina Volley batte Gela 3-0 e resta in vetta

L’Orlandina Volley si aggiudica il confronto diretto al vertice del campionato di Serie B2 femminile, superando con un netto 3-0 (25-21, 27-25, 26-24) l’Ecorigen Nuova Città di Gela e rafforzando la propria posizione in classifica.

La formazione di Capo d’Orlando avvia l’incontro con un approccio deciso, gestendo il primo parziale con continuità e mantenendo sempre il controllo del gioco fino al 25-21 conclusivo, senza consentire alle avversarie un reale recupero.

Il secondo set si sviluppa su ritmi elevati e con equilibrio costante. Le biancazzurre raggiungono il 24-23, ma Gela annulla il set point e ribalta momentaneamente il punteggio sul 24-25. Nel momento più delicato, l’Orlandina mantiene lucidità, neutralizza l’occasione avversaria e chiude il parziale 27-25 con un attacco decisivo firmato da Giardini.

Nel terzo set le padrone di casa conducono a lungo, arrivando sul 22-17. La reazione di Gela riporta la sfida in equilibrio fino al match point per le ospiti. Anche in questa circostanza, l’Orlandina dimostra solidità mentale, annulla la palla set e chiude sul 26-24, completando la vittoria.

Il risultato consente alla squadra di consolidare il primato e di avvicinarsi all’obiettivo della promozione, con la possibilità di definire matematicamente il traguardo già nel prossimo turno di campionato.

Formazioni

Orlandina Volley

1 Giardini, 3 Angilletta, 10 Costabile M., 12 Nardone, 19 Giannone, 33 Bernardi, Martinelli, Gemma, Costabile S., Therqaj, Murri, Stella, Alberto, Darretta (L)

All. Fontanot

Ecorigen Nuova Città di Gela

1 Curti, 5 Salvestrini, 11 Riferi, 15 D’Antoni J., 17 Bontorno, 18 La Mattina, 13 De Luca, D’Antoni C., Gervasi, Tilaro, Lo Iacono, Catalano

All. Messana

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