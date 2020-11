Organizzata la didattica a distanza per i plessi del Comune di Piraino

Vista l’ordinanza Sindacale n. 29 del 07/11/2020 a firma del Sindaco del comune di Piraino nostro prot. n.4139 del 07/11/2020 che si allega in copia nella quale, a titolo meramente precauzionale, si dispone la chiusura di tutti i plessi ricadenti nel comune di Piraino nei giorni 9,10,11 Novembre, si comunica che in tutti i plessi di scuola primaria e secondaria del comune di Piraino, sin dal primo giorno, verrà attivata la DDI tramite piattaforma GSUITE. I collegamenti avverranno su Google Classroom con gli account degli alunni nelle classi virtuali che ciascun docente ha creato per le proprie discipline.

¬Ľ Scuola primaria

Gli alunni della scuola primaria saranno impegnati per tre ore di lezione, tra una lezione e l’altra è

previsto un intervallo di 10 minuti. Ogni unità oraria sarà della durata di 50 minuti. Si precisa che la

mancata partecipazione alle lezioni a distanza verrà considerata assenza e come tale riportata nel

registro elettronico. I Docenti di Sostegno accompagneranno i discenti loro assegnati nelle lezioni

della classe di pertinenza.

¬Ľ Scuola Secondaria di I¬į grado

Gli alunni della scuola secondaria saranno impegnati per 4 ore di lezione. √ą previsto un intervallo di

10 minuti tra la prima e la seconda ora, e tra la terza e la quarta ora; diversamente tra la seconda e la

terza ora √® previsto un intervallo di 15 minuti. Per la scuola secondaria di I¬į grado ogni unit√† oraria

sarà della durata di 50 minuti.

Si precisa che la mancata partecipazione alle lezioni a distanza verrà considerata assenza e come tale

riportata nel registro elettronico I Docenti di Sostegno accompagneranno i discenti loro assegnati

nelle lezioni della classe di pertinenza.

Tutti i devices richiesti sono stati gi√† preventivamente distribuiti per consentire la partecipazione all’attivit√†¬†di didattica a distanza, inoltre, gi√† nelle precedenti settimane sono state¬†costruite le classi virtuali¬†mediante l’utilizzo della piattaforma¬†Google Classroom.

Leon Zingales

Dirigente d’Istituto “Anna Rita Sidoti”