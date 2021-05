Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia: insediato il Consiglio 2021 – 2025

Si è riunito ieri, 17 maggio, a Palermo il nuovo Consiglio dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, proclamato a seguito delle elezioni avvenute l’8 e il 9 aprile. I neoconsiglieri hanno votato il nuovo direttivo che guiderà i geologi siciliani per i prossimi 4 anni, all’unanimità dei presenti, in un clima di piena sintonia e unità di intenti.

Il Presidente dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, per il quadriennio 2021 – 2025, sarà Mauro Corrao, riconosciuto e stimato geofisico catanese; la carica di Vicepresidente è stata assegnata a Davide Siragusano, mentre Segretario e Tesoriere del nuovo Consiglio saranno rispettivamente Marco Andolina e Paolo di Mattia.

“Le ultime elezioni” – afferma il neo Presidente – “sono state una festa di democrazia, con una grandissima partecipazione al voto da parte dei colleghi siciliani, agevolati dalla nuova metodologia di voto telematico. Il risultato ottenuto ci carica di entusiasmo ma anche di tutte le aspettative che i colleghi hanno riposto in noi per il rilancio della categoria” – continua Corrao – “faremo di tutto per portare le istanze e le competenze dei geologi nei tavoli decisionali a livello regionale”.

Il Vicepresidente Siragusano lancia un messaggio chiaro: “È giunto il momento in cui la politica e le istituzioni tutte comprendano che il professionista geologo ha un ruolo fondamentale per la tutela e la pianificazione del territorio. Non si può più chiamare in causa i geologi solo all’indomani di una catastrofe o dopo un evento calamitoso: serve, prima di ogni altra cosa, un piano di investimenti regionale che dia la possibilità a tutti gli Enti Locali di avvalersi della figura del geologo in pianta organica stabile”.