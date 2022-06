Ordine avvocati Messina – Eletti i sei delegati al Congresso Nazionale Forense: vince il gruppo Vermiglio – Arena

Concluse le votazioni per 1.252 iscritti che hanno scelto chi rappresenterà l’ente all’appuntamento in programma a Lecce dal 6 all’8 ottobre giunto alla XXXV edizione.

Gli avvocati messinesi hanno scelto i delegati al XXXV Congresso Nazionale Forense, la assise più importante dell’avvocatura italiana, che si terrà a Lecce dal 6 all’8 ottobre prossimi per affrontare tutte le questioni inerenti la professione. Netta l’affermazione del gruppo guidato da Paolo Vermiglio e Giovanni Arena, che ha conquistato nella due giorni elettorale tenutasi al Palazzo di Giustizia, ben cinque dei sei seggi disponibili, cedendo l’ultimo, soltanto al termine di un serrato testa a testa, che ha visto Giovanni Villari prevalere di stretta misura su Giuseppe Marullo. I votanti sono stati complessiva-mente 1252 e questo l’ordine delle preferenze espresse: Paolo Vermiglio (758 voti), Giovanni Arena (620), Isabella Barone (603), Luigi Azzarà (488), Elena Florio (446) e Giovanni Villari (361) che rappresenteranno l’Ordine degli avvocati di Messina al congresso. Primo dei non eletti: Giuseppe Marullo con 338, pochi meno rispetto a Villari.

Gli altri non eletti: Luigi Giacobbe (323), Aurora Notarianni (284), Daniela Chillè (247) e Tiziana Arcoraci (45). Vive congratulazioni sono state manifestate agli eletti da parte del presidente dell’Ordine Domenico Santoro: “Sono sicuro faranno un ottimo lavoro in sede congressuale, per rappresentare al meglio le esigenze dei nostri iscritti”.