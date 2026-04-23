Ordine architetti Agrigento, Cimino nuovo presidente

Cambio alla guida dell’Ordine degli architetti della provincia di Agrigento, dove Alfonso Cimino assume la presidenza subentrando a Rino La Mendola, eletto al Consiglio nazionale degli architetti con sede a Roma. La Mendola, risultato il più votato nella consultazione per il rinnovo dell’organismo nazionale, lascia l’incarico locale per intraprendere il nuovo ruolo istituzionale.

Nel corso del passaggio di consegne, La Mendola ha evidenziato il significato del risultato elettorale, sottolineando l’impegno del gruppo eletto nel rafforzare il ruolo della professione nelle politiche territoriali e urbanistiche. “Siamo chiamati a contribuire a riforme rilevanti già in discussione a livello europeo e nazionale”, ha dichiarato, facendo riferimento, tra l’altro, alle normative su appalti, edilizia, beni culturali e rigenerazione urbana. Ha inoltre annunciato che a giugno lascerà il Genio civile per dedicarsi interamente al nuovo incarico.

Cimino torna alla guida dell’Ordine dopo l’esperienza già maturata tra il 2017 e il 2021. “L’elezione di Rino La Mendola rappresenta un risultato significativo per l’intera comunità professionale”, ha affermato, evidenziando la volontà di rafforzare la collaborazione tra il livello locale e quello nazionale. Il Consiglio ha inoltre nominato vicepresidenti Giuseppe Vita e Melinda Drago, mentre Rino Danile entra come consigliere subentrante.

Restano confermati Angela Muratore nel ruolo di tesoriere e Giuseppe Mazzotta come segretario. Tra gli obiettivi indicati dal nuovo presidente figurano il rilancio della figura dell’architetto, il dialogo con il territorio e la promozione di attività formative, in sinergia con la Fondazione Architetti del Mediterraneo presieduta da Pietro Fiaccabrino.

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