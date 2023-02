Ordigni bellici della Seconda Guerra Mondiale scoperti in Sicilia: bonifiche in corso

Ordigni bellici della Seconda Guerra Mondiale scoperti in Sicilia: bonifiche in corso

Due ordigni bellici risalenti alla seconda guerra mondiale sono stati recentemente trovati in Sicilia e sono in corso le bonifiche delle zone interessate con l’aiuto degli artificieri. Il primo ordigno, presumibilmente un proiettile di mortaio inesploso, è stato scoperto ieri sera vicino ad Acate e la zona è stata chiusa al traffico dall’ordinanza del sindaco.

Il secondo ordigno, lungo circa 20 cm, è stato rinvenuto in un terreno agricolo privato a Caltanissetta e la polizia ha circondato l’area in attesa degli artificieri. La scoperta di questi ordigni ricorda l’importanza di continuare le ricerche e le bonifiche per garantire la sicurezza della popolazione.