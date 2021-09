Orchestra sinfonica siciliana – Lupo: “Musumeci nomini subito consiglio d’amministrazione”

“Solo mettendo la parola fine al commissariamento e nominando un consiglio d’amministrazione composto da figure autorevoli e competenti sarà possibile garantire la regolare funzionalità dell’Orchestra sinfonica siciliana salvaguardando il suo prestigio e la sua storia”. Lo dice Giuseppe Lupo capogruppo Pd all’Ars che sull’argomento ha presentato un’interrogazione sottoscritta da tutti i parlamentari del gruppo.

“Il presidente della Regione ha il dovere di prendere in esame l’appello sottoscritto dai 61 professori d’Orchestra in pianta stabile all’OSS procedendo alla nomina di un Consiglio di amministrazione di alto profilo in grado di garantire prestigio culturale e rappresentatività collegiale, che sostituisca la gestione commissariale”.