Opposizione Sant’Agata: “Criticità nella gestione della situazione Covid-19”

Il gruppo di minoranza del comune di Sant’Agata ribadisce ancora una volta le gravi criticitĂ nella gestione della situazione Covid-19. Non possiamo sottacere e stigmatizziamo l’atteggiamento del Sindaco di Sant’Agata Mancuso e della sua Giunta per il silenzio e la complicitĂ tenuti sulla soppressione dell’hub vaccinale di S. Agata, l’ unico luogo in Italia ove esiste un presidio ospedaliero e non c’Ăš hub vaccinale, nonostante sia stato punto di riferimento del territorio dei Nebrodi, arrivando a somministrare 700/800 dosi giornaliere; davvero non si comprende la chiusura.

Altrettanto inaccettabile ù la sospensione nel nostro territorio dell’utilizzo del macchinario per processare i tamponi molecolari nel laboratorio di analisi dell’ospedale di Sant’Agata di Militello.

Infatti, i tamponi molecolari finalmente venivano realizzati nel nostro territorio con evidenti benefici in termini di tempi di attesa dei risultati. Da un paio di giorni, invece, le provette vengono nuovamente trasferite nei laboratori messinesi, con i conseguenti aumento dei tempi di attesa che inciderĂ anche sui tempi di quarantena.

Infine non possiamo che prendere atto che l’unico Sindaco che sta portando avanti con forza una battaglia sulle criticitĂ della gestione Covid 19 sia quello di Torrenova.

I Consiglieri Comunali

Nunziatina Starvaggi, Antonio Vitale, Giuseppe Puleo, Monica Brancatelli