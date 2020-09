Opposizione Patti – Depotenzionamento del “Barone Romeo”, parliamone in Consiglio Comunale

“Non possiamo più sopportare ulteriori depotenzionamenti a danno del “Barone Romeo”.

Nessun ospedale dovrebbe essere depotenziato soprattutto in un’epoca in cui la sanità va ulteriormente potenziata e non il contrario. Il “Barone Romeo” conta oltre 90 mila utenze, depotenziarlo è incomprensibile, il già declassamento ad ospedale di base non doveva essere permesso, adesso chiudono i reparti.

L’ospedale di Patti torni Dea di 1 livello”.

Al Sig. Sindaco della città di Patti

Al Sig Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Generale

Convocazione Urgente Consiglio Comunale in merito alla paventata chiusura del reparto Utin del Barone Romeo

I sottoscritti consiglieri comunali :

Premesso

che la notizia della “momentanea interruzione” dei ricoveri presso il reparto Utin del nosocomio Pattese ha generato non poche lamentele tra i cittadini di Patti e di tutto il comprensorio del distretto D30,

che a nostro avviso è in atto un continuo e scellerato progetto di depotenziamento dell’importante struttura ospedaliera, che conta oltre 90 mila utenti,

che il particolare momento storico dovrebbe far guardare al potenziamento delle strutture ospedaliere e non al loro depotenziamento come sta avennendo per l’ospedale di Patti,

Considerato

che a nulla sono servite le proteste dei giorni scorsi, poste in essere sui social e sulla stampa da parte di tutti i cittadini e dei vari movimenti politici e sindacali,al fine di revocare il provvedimento di stop ai ricoveri, pur considerato l’atto prettamente politico posto in essere dall’assessore regionale alla sanità ,

Chiedono alla S. V.

la convocazione urgente del consiglio comunale di Patti,

invitare i rappresentanti regionali territorialmente competenti facenti parte della commissione sanità all’Ars,

i rappresentanti sindacali

I consiglieri comunali

Tripoli, Cimino, Impalà , Gregorio Nardo, Prinzi, Di Santo