Opposizione Capo d’Orlando: “Riduzione del 30% della TARI 2020 senza Se e senza Ma!”

Il Sindaco Ingrill√¨ corre ai ripari dopo¬† la mancata riduzione della tariffa TARI 2020 nell’ultimo consiglio comunale dello scorso anno, a seguito delle asfissianti pressioni sia dei gruppi consiliari di opposizione che della societ√† civile rappresentata dall’Unione Generale dei Consumatori, dalla Confartigianato e da Legambiente.

I gruppi consiliari di opposizione, infatti, avevano chiesto il ritiro della proposta dell’amministrazione riguardo la Tari 2020 per consentire agli uffici la rimodulazione con la riduzione del 30%¬† nel rispetto dei costi, gi√† certificati, in quanto effettivamente sostenuti dall’ente locale per¬† la gestione dei Servizi d’Igiene Ambientale.

Purtroppo, la pur articolata richiesta delle forze politiche di minoranza, confortata dal buon senso, dalle disposizioni ARERA e dalla giurisprudenza costante del Consiglio di Stato, non ha sortito l’agognato successo anche per l’ingiustificata contrariet√† dell’Ufficio economico-finanziario.

Oggi, con comprensibile soddisfazione si accoglie l’appello del Sindaco Ingrill√¨ rivolto ad un consiglio comunale da tempo ormai composto da 8 consiglieri di maggioranza ed 8 di¬† minoranza, per rimodulare la delibera consiliare che aveva¬† disciplinato la tariffa Tari 2020, erroneamente¬† calcolata sugli ingiustificati e sovrastimati costi del 2018, cos√¨ da riconoscere il ristoro per chi ha gi√† pagato in un’unica soluzione ed il conguaglio per chi ancora ha in corso la rateizzazione del tributo ambientale.

Per agevolare il soddisfacimento delle legittime aspettative di famiglie ed imprese i consiglieri comunali Mangano Renato Carlo, Liotta Teodolinda, Gazia Sandro e Scafidi Felice hanno presentato al Presidente del Consiglio un’articolata mozione per l’ “immediata riduzione del 30% della Tari 2020”, nonch√® per chiedere che la trattazione della richiamata mozione nel prossimo consiglio comunale consenta la partecipazione dei cittadini. Inoltre, √® stata richiesta la convocazione, con carattere d’urgenza, della Conferenza dei Capigruppo per la condivisione della data del Consiglio Comunale al fine di poter approvare la nuova tariffa Tari 2020 con la riduzione del 30%.

I consiglieri comunali

Mangano Renato Carlo

Liotta Teodolinda

Gazia Sandro

Scafidi Felice