Operazione “Switch Off”, colpita la pirateria audiovisiva

È stata denominata “Switch Off” l’operazione condotta dalla Polizia di Stato contro il cybercrime, con particolare riferimento alla pirateria audiovisiva. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania, ha portato allo smantellamento di un’organizzazione criminale di carattere transnazionale attiva nella diffusione illegale di contenuti audiovisivi attraverso piattaforme di streaming non autorizzate.

L’operazione si è sviluppata su scala nazionale e internazionale, coinvolgendo diversi Paesi europei. Le attività hanno compreso perquisizioni e sequestri eseguiti sia in Italia sia all’estero, nei confronti di numerosi soggetti ritenuti appartenenti al sodalizio criminale. Gli interventi sono stati condotti dal personale della Polizia Postale, con il coordinamento e il supporto degli organismi di cooperazione giudiziaria e di polizia a livello europeo e internazionale.

Le indagini hanno evidenziato l’esistenza di una struttura organizzata e stabile, capace di gestire un articolato sistema di streaming illegale su vasta scala. Secondo quanto emerso, l’organizzazione avrebbe generato profitti per diversi milioni di euro ogni mese, attraverso la distribuzione non autorizzata di contenuti audiovisivi protetti da diritto d’autore.

L’attività repressiva è stata realizzata in collaborazione con Eurojust, Europol e Interpol, nonché con il supporto della rete operativa @ON, che ha consentito un’azione coordinata tra le autorità dei Paesi coinvolti. Le perquisizioni hanno permesso di acquisire dispositivi informatici, infrastrutture tecnologiche e documentazione ritenute utili per la prosecuzione delle indagini.

L’operazione “Switch Off” si inserisce nel quadro delle iniziative di contrasto alla criminalità informatica e alla pirateria digitale, fenomeni considerati di particolare rilevanza per l’impatto economico e per la dimensione transnazionale delle attività illecite accertate.

