Operazione “Shadow Yachting”: 18 imbarcazioni non dichiarate al fisco

Le Fiamme Gialle della Sezione Operativa Navale di Milazzo hanno scoperto 18 imbarcazioni da diporto di proprietĂ di cittadini italiani che non le hanno dichiarate al fisco. L’operazione “Shadow Yachting”, condotta nei primi due mesi del 2023, ha permesso ai militari di individuare numerose unitĂ navali da diporto che ormeggiano o sono transitate tra le Isole Eolie e il versante occidentale del litorale messinese. La maggior parte delle imbarcazioni scoperte battenti bandiera estera erano di provenienza belga, francese, polacca e britannica.

Attraverso l’uso di banche dati e il controllo economico del territorio, le Fiamme Gialle sono riuscite a individuare rapporti di disponibilitĂ di imbarcazioni che rappresentavano un elevato rischio fiscale e che saranno oggetto di specifici approfondimenti.

L’operazione “Shadow Yachting” ha inoltre permesso di contestare violazioni del Codice della Nautica da Diporto nei confronti di proprietari di 7 catamarani battenti bandiera estera che erano stati adibiti ad uso commerciale nel territorio nazionale in assenza delle previste comunicazioni.

In totale sono state segnalate 21 persone fisiche e 16 soggetti economici, per un valore complessivo delle imbarcazioni che si aggira sui 5 milioni di euro. Un risultato importante che conferma il ruolo della Guardia di Finanza e dei suoi reparti aeronavali quale unica forza di polizia in mare, costante presidio economico-finanziario a tutela della legalitĂ e della sicurezza dei cittadini onesti.

