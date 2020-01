Operazione “Nebrodi” – Arrestato il sindaco di Tortorici

Tra i 94 indagati raggiunti da misura cautelare questa mattina nell’ambito dell’operazione “Nebrodi” c’è anche il sindaco in carica di Tortorici Emanuele Galati Sardo.

Il Vice-sindaco, gli Assessori della giunta di Tortorici ed il gruppo di maggioranza tutto, appresa la notizia dell’arresto del Sindaco per fatti estranei alla gestione amministrativa, nel dichiarare la massima fiducia nell’operato delle forze dell’Ordine e della Magistratura, si dicono certi che Emanuele Galati Sardo sarà in grado di chiarire presto la propria posizione, fornendo agli inquirenti ogni più utile elemento in sua difesa.

Fino ad allora, la continuità amministrativa sarà garantita dagli amministratori in carica, secondo legge, seguendo il percorso indicato agli elettori in campagna elettorale e condiviso dalla maggioranza della collettività .Â