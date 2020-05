Operazione “Mani in pasta” – Sequestrati beni per un valore di circa 15 milioni di euro

Dalle prime luci dell’alba, militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, con il supporto del Comando Provinciale di Palermo e di altri Reparti sul territorio nazionale, stanno dando esecuzione a ordinanze di custodia cautelare e sequestro preventivo, emesse dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti 91 soggetti, nonché di un vasto patrimonio immobiliare e mobiliare del valore di circa 15 milioni di euro.

Le operazioni sono in corso in Sicilia, Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Campania.

Impegnati 500 uomini delle Fiamme Gialle, con l’appoggio di un mezzo aereo e di unità cinofile addestrate per la ricerca di armi, stupefacenti e valuta.

Antoci: “Complimenti a Magistratura e Guardia di Finanza – Mafia pronta ad approfittare della pandemia”.

“Complimenti alla DDA di Palermo e alla Guardia di Finanza per l’importante operazione di oggi che ha anche accertato come la mafia è pronta ad approfittare della crisi dovuta alla pandemia” – così Giuseppe Antoci Presidente Onorario della Fondazione Caponnetto ed ex Presidente del Parco dei Nebrodi sfuggito ad un agguato mafioso nel maggio 2016.

“Lo avevamo detto e cominciano ad arrivare le prime conferme – continua Antoci – è necessario dunque alzare ancora di più l’asticella dell’attenzione sulle possibili infiltrazioni mafiose che la crisi, dovuta alla pandemia, può rendere, come dicono anche i magistrati nell’operazione odierna, molto più agevole”.

“Insomma – conclude Antoci – l’operazione odierna conferma le nostre preoccupazioni ma lo Stato oggi ha dimostrato che non arretra e vigila”.

Maxiblitz a Palermo, M5S all’Ars: “Lo Stato è presente, lodevole lavoro di Dda e Gdf”

“Ancora una volta lodevole il lavoro svolto dalla Dda di Palermo e dalla Guardia di Finanza, che hanno inflitto un durissimo colpo a due storici clan palermitani. Il maxiblitz di oggi testimonia l’altissimo grado di attenzione delle istituzioni, estremamente attive e costanti nella lotta alla criminalità organizzata. Si insista su questa strada, affinché ai cittadini vengano garantite condizioni di legalità essenziali per lo sviluppo dell’economia e del lavoro, anche in una terra difficile come la nostra”. Lo dichiarano i deputati regionali del Movimento 5 Stelle.Â