Operazione “Il Branco”, misure cautelari per sei minorenni

Nelle prime ore della giornata la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni di Catania nei confronti di sei minori. I destinatari del provvedimento sono ritenuti responsabili del reato di lesioni personali pluriaggravate per futili motivi, aggravate anche dall’utilizzo di un tirapugni.

L’episodio contestato risale alla notte del 3 gennaio 2026 e si sarebbe verificato nei pressi di piazza Stesicoro, nel centro di Catania, area abitualmente frequentata da numerosi giovani. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, un gruppo di minorenni avrebbe individuato due coetanei e li avrebbe aggrediti con violenza, agendo secondo una dinamica riconducibile alla cosiddetta “logica del branco”.

Le due vittime hanno riportato ferite con prognosi rispettivamente di 41 e 10 giorni. In particolare, uno dei ragazzi ha riportato la frattura della zona orbitaria e lesioni alla retina, con il rischio di conseguenze permanenti alla vista. Per questo motivo si sono resi necessari interventi chirurgici specialistici.

Le indagini sono state condotte dagli agenti della terza e quarta sezione investigativa della Squadra Mobile. Gli accertamenti si sono basati su testimonianze, sull’analisi di immagini e filmati e su attività di monitoraggio comparativo dei social network. Gli elementi raccolti hanno consentito di individuare gravi indizi di responsabilità nei confronti di sei degli otto minori complessivamente indagati, tutti risultati incensurati.

