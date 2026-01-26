Operazione “Game Over” dei Carabinieri a Randazzo, 14 indagati

È in corso dalle prime ore della mattina un’operazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Catania denominata “Game Over”, che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 14 persone. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia etnea.

L’attività ha visto l’impiego di circa cento militari dell’Arma, con il supporto di diversi reparti specializzati. Alle operazioni partecipano lo Squadrone eliportato “Cacciatori di Sicilia”, il 12° Nucleo elicotteri di Catania, il Nucleo cinofili di Nicolosi e la Compagnia di intervento operativo del 12° Reggimento “Sicilia”. Il dispositivo è stato predisposto per garantire un controllo capillare del territorio e assicurare la piena esecuzione delle misure cautelari disposte dall’autorità giudiziaria.

Secondo quanto contestato dalla procura distrettuale, gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo e in concorso tra loro, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le accuse comprendono inoltre i reati di acquisto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, nonché di furto aggravato in concorso. Le condotte contestate sarebbero state poste in essere nell’ambito di un’organizzazione strutturata e operante sul territorio.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dall’ordinamento, per tutte le persone coinvolte vale il principio della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva. Le operazioni dei Carabinieri proseguono secondo le modalità stabilite dall’ordinanza, sotto il coordinamento dell’autorità giudiziaria competente.

