Operazione Finanza Pulita a Messina: sequestrati tre milioni di euro per abusivismo finanziario transnazionale

Sequestro di tre milioni di euro a presunti abusivi finanziari in provincia di Messina La Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto ha disposto il sequestro di somme pari a circa tre milioni di euro nei confronti di cinque persone, ritenute appartenenti ad un’associazione per delinquere a carattere transnazionale dedita a reiterate operazioni di abusivismo finanziario. L’illecita raccolta di risparmi è stata effettuata attraverso un articolato schema societario, costituito da holding aventi sede presso la Repubblica Ceca, il Regno Unito, il Portogallo e le Isole Comore, e per il tramite di soggetti residenti sia in territorio estero che nazionale. Gli investitori, molti residenti nella provincia di Messina e altre località , venivano allettati da interessanti investimenti all’estero con percentuali di guadagno che potevano arrivare fino al 10% mensile. La complessa struttura è stata agevolata dal fatto che alcuni membri dell’associazione erano stati consulenti finanziari in passato, potendo così disporre di una vasta clientela.

L’indagine è stata svolta attraverso intercettazioni telefoniche, acquisizioni documentali, perquisizioni e numerosi accertamenti bancari. Il G.I.P. del Tribunale di Barcellona P.G. ha disposto il sequestro della somma pari a € 2.863.891,70, corrispondente al provento del reato complessivamente percepito dagli indagati quale compenso del contributo apportato al gruppo societario. Le società sui cui conti correnti esteri confluivano le somme così raccolte, tuttavia, risultavano tutte in nero e nessuno degli indagati risultava autorizzato ad agire quale promotore finanziario.

