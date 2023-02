Operazione antidroga in Sicilia: 26 arresti in diverse province

La Polizia di Stato ha effettuato un’operazione di polizia in diverse città italiane, tra cui Licata, Gela, Catania e Campobello di Licata, eseguendo 26 misure cautelari emesse dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica di Palermo – Direzione Distrettuale Antimafia.

L’indagine ha coinvolto oltre 40 soggetti accusati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga e altri reati connessi alla commercializzazione della droga e, in alcuni casi, di armi. La struttura operativa dell’associazione investigata si è dimostrata particolarmente efficace e pericolosa, stringendo accordi con altri soggetti simili radicati nei territori di Gela e Catania. L’indagine ha richiesto un’attività investigativa complessa e articolata protratta per oltre un anno e mezzo, condotta principalmente nell’hinterland licatese, noto come “Bronx”.

La brillante operazione di Polizia Giudiziaria ha acquisito gravi indizi di colpevolezza su un gruppo criminale dedito alla commercializzazione dello stupefacente localizzato sul territorio di Licata, ma anche nelle province limitrofe di Caltanissetta e Catania. L’esecuzione ha visto il coinvolgimento di quasi 200 poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento, con l’ausilio di altre unità delle forze dell’ordine.

