Operazione antidroga a Patti 11 misure cautelari

Operazione antidroga: 11 persone colpite da misure cautelari emesse dal Tribunale di Patti su richiesta della Procura della Repubblica. I Carabinieri della Compagnia di Patti hanno eseguito l’ordinanza e arrestato 8 persone in regime di arresti domiciliari e 3 persone all’obbligo di dimora, accusate di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Patti, con il supporto della Stazione di Piraino, ha condotto l’indagine che ha portato alla luce l’operatività di un gruppo di persone dedito allo spaccio di cocaina. La banda gestiva due “piazze di spaccio” nell’area di Gliaca di Piraino, individuate e disarticolate dai Carabinieri. Centinaia di giovani assuntori si rifornivano dalle due piazze. L’indagine è stata condotta anche tramite attività tecniche d’intercettazioni telefoniche e ambientali e riprese video. Gli indagati utilizzavano applicazioni di messaggistica istantanea come WhatsApp e Telegram per comunicare tra loro, utilizzando particolari “codici” nelle conversazioni. Ad ogni specifico linguaggio telefonico corrispondeva un successivo accesso ad una delle due piazze di spaccio. La banda forniva anche suggerimenti ai clienti sui comportamenti da tenere in caso di controlli e prometteva la possibilità di recuperare la droga a titolo gratuito, previa esibizione di copia del verbale della perquisizione subita. L’indagine ha portato alla luce l’attività di spaccio sistematico da parte di tre indagati, assegnando specifici ruoli agli altri soggetti, che avevano molti contatti con fornitori e clienti nell’hinterland catanese e palermitano.

