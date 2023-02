Operazione antidroga a Palermo: sequestrati tre chili di hashish e denaro in contanti

Le Fiamme Gialle del comando provinciale di Palermo hanno arrestato un uomo in flagranza di reato e sequestrato più di tre chili di sostanza stupefacente del tipo hashish, del valore al “dettaglio” di oltre 25mila euro, e contanti per un importo di 4.500 euro.

L’operazione è avvenuta nell’ambito dei controlli quotidiani volti alla prevenzione e repressione dei traffici illeciti nell’area metropolitana di Palermo. I finanzieri hanno notato un individuo che usciva con fare sospetto da un cortile per poi entrare in un edificio adibito a rimessa, situato nei pressi di Piazza Indipendenza.

Decidendo di procedere al controllo, i militari hanno trovato l’uomo in possesso di sei panetti di hashish suddivisi per un peso complessivo di 3,2 Kg, e la somma di denaro in contanti.

L’arresto dell’uomo e il sequestro della droga e del denaro hanno permesso di interrompere un’attività criminale volta al traffico di sostanze stupefacenti, evitando così che la droga potesse essere immessa sul mercato illegale.

