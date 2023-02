Operazione antidroga a Messina: tre arresti e quattro assuntori segnalati nella zona di Villaggio Santo e Santa Lucia

La polizia di Stato ha svolto servizi antidroga nei quartieri di Villaggio Santo e Santa Lucia a Messina, portando all’arresto di tre persone per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. In totale, sono stati sequestrati quasi mezzo chilo di marijuana e 20 grammi di crack. Gli agenti hanno sorpreso un trentenne a spacciare stupefacenti da un immobile sito nel rione di Santa Lucia e hanno intercettato un altro trentenne sorvegliato speciale nel Villaggio Santo, trovando marijuana tenuta in un frigorifero e in cucina, dove era stato allestito un piano da lavoro per il taglio delle infiorescenze e la pesatura delle dosi.

La polizia ha anche arrestato due soggetti trovati in possesso di circa 20 grammi di crack. La Questura ha predisposto controlli straordinari con la collaborazione della Polizia Locale e del Reparto Cinofili di Reggio Calabria per contrastare il fenomeno della droga.

I servizi antidroga sono stati intensificati in serata con altro personale della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine di Catania.

