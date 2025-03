Operazione antidroga a Catania, sequestrati oltre 250 kg di droga

Un’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Catania ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di droga nascosto all’interno di un camion carico di frutta proveniente dalla Spagna. L’operazione, coordinata dalla squadra mobile, si inserisce nelle attività volte a contrastare il traffico di stupefacenti nel territorio.

Le indagini hanno permesso di individuare un autoarticolato sospetto, il cui arrivo in città era stato segnalato grazie a un’attività info-investigativa. Per questo motivo, gli agenti hanno predisposto un servizio di sorveglianza, riuscendo a intercettare il mezzo e a fermarlo per un controllo. A bordo del veicolo viaggiavano un uomo di 49 anni di nazionalità spagnola e una donna colombiana di 50 anni, entrambi apparsi visibilmente nervosi alla vista delle forze dell’ordine.

Durante l’ispezione, eseguita con il supporto delle unità cinofile della Questura di Catania, gli agenti hanno rimosso diversi bancali di frutta e individuato dodici casse di legno contenenti agrumi. Tra questi erano nascosti scatoloni che, una volta aperti, hanno rivelato numerosi involucri termosaldati. All’interno, sono stati rinvenuti 248 kg di marijuana e 34 kg di hashish.

La sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata, mentre i due occupanti del camion sono stati arrestati in flagranza per detenzione e trasporto di droga in quantità ingente. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, entrambi sono stati condotti presso il carcere di Piazza Lanza, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.

