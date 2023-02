Operazione antidroga: 9 misure cautelari eseguite dai Carabinieri a Taormina

Nella mattina di oggi, i Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Messina, nei confronti di 9 persone sospettate di traffico e cessione di stupefacenti. L’operazione, denominata “Cotto e Crudo”, è il risultato di un’indagine che ha portato alla luce la presenza di un’organizzazione criminale dedita allo smercio di cocaina e crack nell’area compresa tra Furci Siculo e Santa Teresa di Riva.

Le attività investigative, condotte con servizi di osservazione, attività tecniche e controlli, hanno permesso di rilevare un’attività di spaccio sistematica con un’assegnazione di ruoli nell’ambito dell’associazione criminale. Il capo del sodalizio aveva una base logistica nella sua abitazione, da cui i pusher effettuavano lo smercio quotidiano delle sostanze stupefacenti.

Durante le indagini, i Carabinieri hanno già effettuato l’arresto di 6 persone per detenzione ai fini di spaccio e deferito altre due in stato di libertà , oltre a segnalare 7 giovani alla Prefettura di Messina come assuntori di droga.

L’operazione “Cotto e Crudo” rappresenta un importante passo nella lotta al traffico e alla diffusione di sostanze stupefacenti e un segnale di sicurezza per la comunità . I Carabinieri continueranno a svolgere il loro lavoro per garantire un territorio libero dalla droga.