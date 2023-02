Ondata di incendi a Palermo e provincia: i vigili del fuoco al lavoro sotto lo scirocco

Lo scirocco ha portato con sé una serie di incendi che hanno messo a dura prova i vigili del fuoco di Palermo e provincia nella scorsa notte. La protezione civile regionale aveva diramato l’allerta incendi, che purtroppo è stata confermata dai diversi roghi divampati a Trabia, Scillato, Castelbuono e Termini Imerese, e successivamente a Cefalù in contrada Ferla e ad Altofonte. Ma non solo, la notte è stata anche caratterizzata da incendi ai rifiuti, con la zona più colpita che è stata quella del quartiere Zen 2 di Palermo. Fortunatamente, i roghi sono stati tenuti sotto controllo dai vigili del fuoco e non hanno causato danni a persone, abitazioni o aziende.

