Ondata di calore, temperature fino a 40 gradi almeno fino a giovedì

L’Italia continua a fare i conti con un’intensa ondata di calore destinata a protrarsi almeno fino a giovedì. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, nelle giornate di oggi e domani saranno 25, sulle 27 città monitorate, quelle contrassegnate dal bollino rosso per il rischio legato alle temperature elevate. Messina e Reggio Calabria restano invece in livello di allerta arancione.

Le previsioni indicano valori termici ancora ben oltre le medie stagionali. Il meteorologo Federico Brescia, de ilMeteo.it, spiega che «nelle aree interne del Centro e sull’intera Pianura Padana si registreranno temperature comprese tra 38 e 39 gradi, con punte che potranno raggiungere i 40 gradi nelle zone più soggette all’accumulo di calore». L’elevata umidità renderà inoltre più intenso il disagio bioclimatico lungo le coste e nelle pianure, favorendo notti tropicali. Sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica sono attesi temporali di calore, destinati però a offrire solo un temporaneo abbassamento delle temperature.

Un primo indebolimento dell’anticiclone africano potrebbe manifestarsi tra il 7 e l’8 agosto. «Da venerdì si intravede un lieve cedimento al Nord con l’arrivo di aria più fresca, che aumenterà la probabilità di rovesci e temporali soprattutto sulle Alpi», afferma Dino Zardi, professore ordinario di Fisica dell’atmosfera e del clima all’Università di Trento.

L’attenuazione del caldo, precisa, interesserà il Mezzogiorno soltanto dalla metà della prossima settimana, mentre i modelli previsionali non indicano precipitazioni organizzate almeno fino a metà mese.

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