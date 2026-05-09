Omicidio Perdichizzi del 2013, custodia cautelare per Bucolo e Crinò

I Carabinieri del Ros hanno eseguito tra Barcellona Pozzo di Gotto e la provincia di Siena un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Salvatore Bucolo e Giovanni Crinò, indagati nell’ambito dell’omicidio di Giovanni Perdichizzi, avvenuto il primo gennaio 2013. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Messina su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.

L’operazione è stata condotta con il supporto del Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina. I due destinatari della misura erano stati condannati nei giorni scorsi dal Gup del Tribunale di Messina a 30 anni di reclusione ciascuno, ritenuti responsabili dell’esecuzione del delitto, contestato come omicidio di matrice mafiosa.

Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, la decisione di richiedere la misura cautelare è maturata dopo la sentenza di primo grado pronunciata il 29 aprile. Gli inquirenti hanno rivalutato le esigenze cautelari, evidenziando il rischio di reiterazione del reato e il possibile pericolo di fuga.

La Dda sostiene inoltre che gli elementi raccolti confermerebbero l’appartenenza di Bucolo e Crinò alla famiglia mafiosa barcellonese. Nella richiesta avanzata all’autorità giudiziaria sono stati richiamati anche i precedenti percorsi criminali dei due imputati e la rilevanza della pena inflitta in primo grado.

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