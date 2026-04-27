Omicidio nel Catanese, trovato morto un 66enne di Giardini Naxos

Indagini in corso nel territorio di Castiglione di Sicilia, dove i carabinieri stanno cercando di chiarire le circostanze di un omicidio avvenuto nella giornata precedente. La vittima è Giuseppe Florio, 66 anni, originario di Giardini Naxos, senza precedenti penali.

Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto in un’area rurale della contrada Mitogio, avvolto in lenzuola e sacchi di plastica. A fare la scoperta è stato un passante che ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. I primi accertamenti medico-legali indicano che il decesso sarebbe stato causato da ripetuti colpi inferti con un oggetto contundente, anche alla testa. Sul cadavere sono state inoltre riscontrate ferite compatibili con l’uso di un’arma da taglio.

Non distante dal luogo del ritrovamento è stata individuata anche l’autovettura dell’uomo, completamente distrutta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i militari della compagnia di Randazzo, affiancati dagli specialisti della Sezione investigazioni scientifiche e dal nucleo Radiomobile.

Le attività investigative si stanno concentrando sulla ricostruzione degli ultimi movimenti della vittima e del suo contesto relazionale. I Carabinieri hanno già avviato una serie di audizioni nei confronti di familiari e conoscenti, con l’obiettivo di delineare il profilo personale dell’uomo e individuare eventuali elementi utili alle indagini.

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