Omicidio di due donne a Riposto: il responsabile è Salvatore La Motta, fratello del boss ‘Benito’

Il drammatico epilogo di un duplice omicidio a Riposto ha visto come protagonista Salvatore La Motta, il 63enne suicida subito dopo avere ucciso due donne. La Motta √® fratello di Benedetto La Motta, noto come Benito, recluso per scontare 30 anni di carcere per l’omicidio di Dario Chiappone avvenuto nel 2016.

Le vittime sono state identificate come Carmelina Marino, 48 anni, e Santa Castorina, 50 anni. Secondo quanto emerso, Salvatore La Motta aveva una relazione extraconiugale con la prima vittima, Carmelina Marino, assassinata in un’auto sul lungomare Pantano.

Benedetto La Motta, detto Benito, √® stato indicato come esponente di spicco del clan Santapaola-Ercolano e sarebbe stato lui a dare l’autorizzazione per l’omicidio di Dario Chiappone. Nel processo, secondo l’accusa, sarebbe stato Benito a ordinare l’omicidio su volont√† di altri imputati.

Salvatore La Motta si era presentato alla caserma dei carabinieri armato e, nonostante i ripetuti inviti da parte dei militari a deporre l’arma, ha deciso di togliersi la vita puntandosi la pistola alla tempia.

Gli esperti della Scientifica stanno attualmente lavorando per ricostruire ogni dettaglio degli eventi avvenuti a Riposto. Nel frattempo, una persona è stata interrogata dai carabinieri e la sua posizione è al vaglio della Procura di Catania. La persona in questione avrebbe assistito al primo delitto, quello di Carmelina Marino, e gli investigatori stanno cercando di accertare se sia stato un testimone involontario o un favoreggiatore di Salvatore La Motta.