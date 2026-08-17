Omicidio allo Zen 2 di Palermo, fermati due 16enni e un 33enne

Svolta nelle indagini sulla morte di Vito Genovese, 45 anni, trovato senza vita il giorno di Ferragosto in via Costante Girardengo, nel quartiere Zen 2 di Palermo. L’uomo presentava una ferita alla testa provocata da un oggetto appuntito.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia San Lorenzo, con il supporto della Stazione San Filippo Neri, hanno sottoposto a fermo tre palermitani: due sedicenni e un uomo di 33 anni, tutti con precedenti. Il maggiorenne si trovava agli arresti domiciliari. Nei loro confronti viene ipotizzato, in concorso, l’omicidio volontario di Genovese. Contestato anche il tentato omicidio di un 47enne rimasto ferito durante l’aggressione.

La ricostruzione degli investigatori si basa sul sopralluogo effettuato sul luogo dell’accaduto, sulle testimonianze raccolte, sui riconoscimenti fotografici e sugli accertamenti tecnici.

Secondo quanto emerso, Genovese avrebbe notato alcuni ragazzi nei pressi del garage utilizzato dalla propria famiglia e, temendo un possibile furto, li avrebbe invitati ad allontanarsi. Ne sarebbe nata una discussione, degenerata successivamente in un’aggressione. Il 45enne sarebbe stato colpito, verosimilmente, con un cacciavite e un casco, riportando lesioni risultate mortali. Ferito con un cacciavite anche il 47enne intervenuto in sua difesa.

Al 112 era giunta una segnalazione relativa a una rissa, ma all’arrivo dei carabinieri e del personale del 118 le persone coinvolte si erano già allontanate.

Il 33enne è stato trasferito nel carcere Lorusso-Pagliarelli e denunciato anche per evasione. I due minorenni sono stati condotti all’Istituto Penale per i Minorenni Malaspina.

👁 Articolo letto 564 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.