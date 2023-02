Omicidio ad Aci Sant’Antonio: uomo di 52 anni ucciso a colpi di pistola in strada

Un uomo di 52 anni, Francesco Ilardi, è stato ucciso ieri pomeriggio ad Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania, in una vera e propria esecuzione stile criminalità organizzata. Colpito a morte con otto colpi di pistola, due dei quali lo hanno raggiunto alla schiena, Ilardi è morto dopo qualche ora in ospedale nonostante i vari tentativi di salvarlo. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressore avrebbe aspettato la vittima fuori da un circolo privato per la caccia, dimostrando di conoscerne le abitudini.

Gli inquirenti stanno acquisendo le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza della zona per ricostruire la dinamica dell’agguato. La vittima, con precedenti per truffa, era nota alle forze dell’ordine. L’omicidio è al momento sotto indagine da parte dei carabinieri della Compagnia di Acireale con il coordinamento della Procura di Catania.

© Riproduzione riservata.