Omicidio ad Aci Sant’Antonio: arrestato il presunto assassino di Francesco Ilardi

Nella notte scorsa, il presunto assassino di Francesco Ilardi, il 52enne ucciso nei giorni scorsi ad Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania, è stato fermato dai militari del Nucleo investigativo dei Carabinieri. L’uomo fermato è un 33enne, sul quale gli inquirenti hanno eseguito il decreto di fermo, e che sarà interrogato nelle prossime ore.

Il procuratore capo di Catania Carmelo Zuccaro ha confermato l’arresto e ha dichiarato che le indagini proseguiranno, al fine di ricostruire i motivi del delitto.

Francesco Ilardi, che gestiva un allevamento di polli e una rivendita di carni bianche e uova, era stato colpito alla schiena nei pressi di un circolo ricreativo di caccia, in via Vittorio Emanuele, dove era appena uscito. Ilardi aveva tentato di scappare raggiungendo la sua auto parcheggiata nelle vicinanze, ma le ferite riportate lo avevano reso incapace di guidare. L’uomo era stato quindi trasportato in ospedale, dove era giunto in fin di vita.

L’assassino aveva atteso la vittima nei pressi del circolo ricreativo di caccia, sulla base delle sue abitudini, e aveva aperto il fuoco appena Ilardi era comparso davanti ai suoi occhi. La telecamera di un panificio ha registrato l’intero episodio.

Secondo gli inquirenti, una delle piste seguite per risalire al movente del delitto è quella economica, dato che Ilardi era un imprenditore conosciuto nella zona.

Il padre della vittima, che aveva assistito al delitto, ha espresso la propria vicinanza alle forze dell’ordine e la speranza che l’arresto del presunto assassino possa fare luce sulla vicenda e portare giustizia per suo figlio.

