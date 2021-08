Oltre mille i nuovi casi di Covid in Sicilia, 19 i decessi

Situazione Covid-19 al 31 agosto 2021.

Sono 1.091 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 1.600) a fronte di 8.691 tamponi (ieri 7.008), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 12,55%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -46, in diminuzione (-1.111) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 1.065 casi.

1.118 sono i guariti, in aumento (592) rispetto ai 526 di ieri, mentre si registrano 19 decessi, a differenza delle 9 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 117 (ieri erano 116); i ricoverati con sintomi sono 824 (ieri 831), mentre sono 27.502 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 27.542.

Il totale dei positivi si attesta a 28.443 casi, i guariti attualmente sono 241.765, mentre 6.342 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 28.443 -46 1.065 -1.111 -104,32% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 241.765 1.118 526 592 112,55% [▲] DECEDUTI – TOTALI: 6.342 19 9 10 111,11% [▼] TOTALE CASI: 276.550 1.091 1.600 -509 -31,81% [▲] IN TERAPIA INTENSIVA 117 116 1 0,86% [▲] TAMPONI ESEGUITI 8.691 7.008 1.683 24,02% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 12,55%. Media mensile positivi 1.100,3.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA Totale somministrazioni vaccini

77.532.362

Persone vaccinate

37.690.148

69,78 % della popolazione over 12

(persone che hanno completato il ciclo vaccinale)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 276.550

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 79.188 (240)

Catania: 68.669 (319)

Messina: 30.709 (27)

Siracusa: 20.428 (126)

Ragusa: 18.238 (45)

Trapani: 17.695 (86)

Caltanissetta: 16.794 (75)

Agrigento: 16.233 (105)

Enna: 8.596 (68)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 4.539.991

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 869.694 (11.013) (723)

Veneto: 454.803 (12.904) (583)

Campania: 445.777 (9.075) (471)

Emilia-Romagna: 411.888 (15.901) (455)

Lazio: 374.653 (15.291) (283)

Piemonte: 372.507 (3.610) (220)

Sicilia: 276.550 (28.443) (1.091)

Toscana: 271.265 (11.129) (383)

Puglia: 263.554 (4.601) (220)

Friuli Venezia Giulia: 110.808 (1.208) (112)

Marche: 110.517 (3.496) (102)

Liguria: 109.805 (1.933) (120)

Abruzzo: 79.055 (2.201) (57)

Calabria: 77.709 (4.812) (195)

P.A. Bolzano: 75.040 (700) (59)

Sardegna: 71.984 (7.670) (220)

Umbria: 61.686 (1.684) (74)

P.A. Trento: 47.489 (495) (25)

Basilicata: 28.939 (1.416) (98)

Molise: 14.249 (233) (0)

Valle d’Aosta: 12.019 (110) (7)

Fonte dati: Ministero della Salute