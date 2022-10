Oltre 900 gli studenti partecipanti alla IV edizione di “UniMe Sustainability Day”

Nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2022 promosso da ASVIS, l‘Aula Magna del Rettorato, gremita di studenti universitari e delle Scuole secondarie superiori, ha ospitato stamane la Cerimonia inaugurale della IV edizione di “UniMe Sustainibility Day”, evento che l’Università di Messina, aderente alla RUS – Rete dele Università per lo Sviluppo Sostenibile, organizza a cadenza annuale.

I lavori sono stati aperti dal prof. Giovanni Moschella, Prorettore Vicario e della prof.ssa Roberta Salomone, Delegato RUS, la quale ha anche presentato il nuovo Insegnamento multidisciplinare di Ateneo sulla Sostenibilità .

“​È davvero emozionante – ha detto il Prorettore Vicario – poter osservare un’Aula piena di giovani. Rivolgo il mio saluto a tutti voi ed ai colleghi che hanno contribuito all’organizzazione della nuova edizione di ‘UniMe Sustainability Day’. Ringrazio, in particolare, la prof.ssa Salomone per il costante impegno e per la sensibilità dimostrata nei confronti dei temi legati alla sostenibilità . Si tratta di argomenti fondamentali che stanno a cuore all’Intero Ateneo, soprattutto in questa fase storica resa difficile dalla crisi energetica ed ambientale. Quest’anno, la tematica della tutela dell’ambiente è stata introdotta all’interno della Costituzione, in stretta correlazione alle tutele per le future generazioni, ed è anche per questo che l’Università intende continuare a portare avanti iniziative sulla sostenibilità , non solo in termini di eventi, ma anche sotto il profilo della Didattica mediante contestuali Corsi ed Insegnamenti. Attraverso questa manifestazione, UniMe dimostra di non essere avulsa dal mondo e dalla realtà territoriale”.

“Siamo molto orgogliosi di questo nostro evento annuale – ha aggiunto la prof.ssa Salomone – in cui l’Università mette in mostra parte delle sue virtuose attività di didattica e ricerca nel campo della sostenibilità . È una occasione per incontrare i giovani studenti delle Scuole cittadine e della provincia che parteciperanno ai 21 laboratori che sono stati organizzati. Abbiamo già un Corso dedicato alla sostenibilità e diversi dottorati di ricerca, ma abbiamo scelto la giornata di oggi per lanciare un Insegnamento multidisciplinare innovativo sulla sostenibilità che rappresenta una primizia per l’Ateneo di Messina. Potranno sceglierlo tutti i nostri studenti di laurea triennale, magistrale, a ciclo unico ed anche i dottorandi e gli assegnisti”.

Il nuovo Insegnamento arricchisce l’offerta formativa dell’Ateneo peloritano a partire dall’a.a. 2022/23 e può essere inserito come ‘attività a scelta dello studente’ (taf D) seguendo le procedure già previste per l’aggiunta delle materie a scelta. Sarà fruibile online e disponibile a partire dal II semestre; avrà una durata complessiva di 36 ore, organizzate in 10 seminari per un totale di 6 CFU. La tematica della sostenibilità verrà studiata ed osservata da più punti di vista in considerazione di collegati aspetti ambientali, economici, giuridici, energetici, sociologici ed epistemologici.

Il programma di “UniMe Sustainibility Day”, che nel corso dell’intera mattinata proseguirà in maniera itinerante nelle aule dei Dipartimenti del Plesso Centrale, vede coinvolti circa 900 studenti e numerosi i docenti che interverranno per affrontare le tematiche connesse agli obiettivi dell’ Agenda 2030. Tra questi: Cambiamenti climatici, impatto ambientale nelle scelte di produzione, fonti di energia per un mondo ad alta sostenibilità , alimentazione, biotecnologie e biorisorse, cultura scientifica per la promozione della pace, dell’uguaglianza e dello sviluppo sostenibile.