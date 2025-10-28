Oltre 2500 partecipanti per la terza edizione di EsserCi Festival

Si è conclusa la terza edizione di “EsserCi Festival”, manifestazione promossa dal Comune di Messina e dal CESV, che ha coinvolto oltre 2500 persone e più di 100 enti del terzo settore. L’iniziativa, inserita tra gli eventi di “Palermo Capitale Italiana del Volontariato”, si conferma come appuntamento di riferimento per il mondo del non profit.

Il sindaco Federico Basile ha sottolineato che “per le Istituzioni è fondamentale fare rete con il mondo del non profit e i suoi protagonisti”. L’assessora alle Politiche Sociali e al Volontariato Alessandra Calafiore ha aggiunto che “con EsserCi, di anno in anno, rafforziamo e ampliamo una rete di relazioni che è di aiuto a tutta la collettività”.

Nel corso delle quattro giornate, i partecipanti hanno preso parte a incontri, tavole rotonde e momenti di confronto sui temi della solidarietà e della cittadinanza attiva. “Ogni anno cerchiamo di accogliere come meritano le idee, le suggestioni e le sfide poste da dodici mesi di attività a contatto con il terzo settore, con le istituzioni e con i protagonisti della vita sociale”, ha spiegato Santi Mondello, presidente del CESV Messina, ricordando come il festival sia ormai “un evento atteso, al quale ci si prepara e si desidera partecipare”.

Secondo gli organizzatori, il successo dell’edizione 2025 risiede non solo nei numeri, ma anche nel coinvolgimento diretto dei partecipanti, che hanno animato i diversi spazi del festival attraverso dibattiti, testimonianze e attività di gruppo.

