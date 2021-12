Oltre 2.000 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 15 le vittime

Situazione Covid-19 al 23 dicembre 2021.

Sono 2.078 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 1.450) a fronte di 11.959 tamponi (ieri 9.052), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 17,37%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 1.231, in aumento (761) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 470 casi.

832 sono i guariti, in diminuzione (-131) rispetto ai 963 di ieri, mentre si registrano 15 decessi, a differenza delle 17 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 76 (ieri erano 73); i ricoverati con sintomi sono 568 (ieri 561), mentre sono 22.991 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 21.770.

Il totale dei positivi si attesta a 23.635 casi, i guariti attualmente sono 317.074, mentre 7.396 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 23.635 1.231 470 761 161,91% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 317.074 832 963 -131 -13,60% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 7.396 15 17 -2 -11,76% [▲] TOTALE CASI: 348.105 2.078 1.450 628 43,31% [▲] IN TERAPIA INTENSIVA 76 73 3 4,11% [▲] TAMPONI ESEGUITI 11.959 9.052 2.907 32,11% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 17,37%. Media mensile positivi 909,75.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

107.437.951



Persone vaccinate

47.910.241

88,71 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 348.105

Totale ed incremento casi

Palermo: 91.389 (410)

Catania: 89.737 (432)

Messina: 42.527 (393)

Siracusa: 28.160 (131)

Trapani: 23.331 (121)

Ragusa: 21.366 (100)

Caltanissetta: 20.739 (176)

Agrigento: 20.263 (268)

Enna: 10.593 (47)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 5.517.054

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 1.032.211 (94.533) (12.913)

Veneto: 594.865 (65.511) (5.023)

Campania: 526.937 (28.591) (3.599)

Emilia-Romagna: 499.123 (47.439) (2.860)

Lazio: 467.174 (43.110) (3.006)

Piemonte: 439.650 (32.530) (4.304)

Sicilia: 348.105 (23.635) (2.078)

Toscana: 324.433 (21.665) (2.780)

Puglia: 290.328 (9.004) (1.134)

Friuli Venezia Giulia: 146.620 (8.519) (1.081)

Liguria: 138.057 (8.868) (1.144)

Marche: 136.079 (6.694) (871)

Calabria: 102.965 (9.624) (691)

P.A. Bolzano: 97.494 (5.730) (344)

Abruzzo: 94.984 (7.763) (662)

Sardegna: 83.416 (4.434) (344)

Umbria: 73.403 (5.374) (933)

P.A. Trento: 57.303 (3.371) (368)

Basilicata: 33.628 (2.245) (260)

Molise: 15.632 (348) (46)

Valle d’Aosta: 14.647 (1.041) (154)

Fonte dati: Ministero della Salute