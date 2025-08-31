Oltre 140 visite al check up Lions e Leo Club a Gliaca di Piraino

Grande partecipazione ha caratterizzato l’iniziativa di screening sanitari promossa dal Lions e Leo Club di Capo d’Orlando, che si è svolta presso il Salone Parrocchiale della Chiesa Maria SS. di Lourdes a Gliaca di Piraino. L’appuntamento ha coinvolto bambini e ragazzi dai 4 ai 16 anni provenienti dall’area nebroidea, accompagnati dalle famiglie, con la possibilità di accedere gratuitamente a controlli medici di vario tipo.

Durante la giornata sono state effettuate circa 140 visite, con esami visivi, ortottici, posturali, odontoiatrici e logopedici. In alcuni casi sono state riscontrate anomalie che necessitano di ulteriori accertamenti specialistici. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla disponibilità di medici e professionisti che hanno prestato la propria opera volontariamente.

Hanno partecipato, tra gli altri, la coordinatrice distrettuale dell’Area Vista, Maria Briguglio, che ha gestito lo screening visivo con il supporto del Camper Oftalmico, l’ortottista Carmelo Scafidi, l’odontoiatra Walter Taviano, il medico Evaristo Molica Franco per la valutazione posturale e le logopediste Barbara Agnello e Maria Grazia Scaffidi del Centro Tandem di Brolo.

«È un’occasione importante – ha dichiarato la dottoressa Maria Briguglio – perché ci consente di fare prevenzione attraverso controlli che spesso non vengono effettuati». Parallelamente, i genitori hanno preso parte al corso di primo soccorso pediatrico “Viva Sofia”, tenuto dal pediatra Sandro Paparone, istruttore di BLS e BLSD.

Il presidente del Lions Club Capo d’Orlando, Maria Trusso Sfrazzetto, ha evidenziato la volontà di «continuare con giornate dedicate alla prevenzione, estendendo le attività anche ad altre fasce di età e a diverse aree del territorio».

