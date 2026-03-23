Oliveri si prepara alla rievocazione storica della Passione di Cristo

A Oliveri proseguono i preparativi per la rievocazione storica della Passione di Cristo, intitolata “Jesus”, appuntamento che coinvolge l’intera comunità locale in un percorso di partecipazione e tradizione. Dopo circa un mese di prove, l’organizzazione entra nella fase conclusiva in vista della rappresentazione prevista per i prossimi giorni.

L’iniziativa è coordinata dal regista Franco Orlando ed è promossa dalla Parrocchia San Giuseppe, guidata da don Antonio Di Bella, con il sostegno dell’amministrazione comunale. Alla realizzazione dell’evento contribuiscono numerosi figuranti, tra adulti e bambini, impegnati nella messa in scena dei momenti centrali della Passione.

Le prime immagini delle prove evidenziano una particolare cura nella realizzazione dei costumi e nell’allestimento scenico, con ambientazioni pensate per ricostruire in maniera fedele le ultime fasi della vita di Gesù. La presenza della croce, dei personaggi storici e delle scenografie contribuisce a definire un contesto rappresentativo che richiama la tradizione religiosa.

L’appuntamento è fissato per domenica 29 marzo alle ore 19.00. La rappresentazione prenderà avvio dal sagrato della Chiesa San Giuseppe di Oliveri, da cui si svilupperà un percorso che accompagnerà il pubblico attraverso le varie tappe della narrazione.

L’evento si inserisce tra le iniziative legate al periodo pasquale e rappresenta un momento di aggregazione per la comunità, coinvolta sia nell’organizzazione sia nella partecipazione.

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