Oliveri, il sindaco Francesco Iarrera finalista al World Mayor Prize 2025

Il sindaco di Oliveri, Francesco Iarrera, figura tra i quindici candidati al World Mayor Prize 2025, riconoscimento internazionale dedicato ai primi cittadini che si distinguono nella lotta alla povertà e nel mitigare i suoi effetti. La piccola comunità siciliana si trova così al centro dell’attenzione globale, accostata a realtà metropolitane quali Bogotà, Napoli, Zagabria e Basilea.

La candidatura di Iarrera evidenzia un approccio di governo improntato alla vicinanza con i cittadini e all’intervento diretto sui bisogni più urgenti. Nella motivazione ufficiale si legge: “Come sindaco di una piccola città, Francesco tocca la vita di tutti. È sempre presente per chi ha bisogno.” Questo riconoscimento assume un valore simbolico e concreto, poiché conferma il ruolo dei comuni minori nella promozione del benessere collettivo.

Tra i finalisti compaiono nomi di primo piano come Gaetano Manfredi (Napoli), Carlos Fernando Galán (Bogotà), Fatma Kaplan Hürriyet (Izmit) e Tomislav Tomašević (Zagabria), oltre a rappresentanti di Gaza, del Nord-Est dell’Inghilterra e di Zapopan in Messico. La presenza di Oliveri in questa rosa ristretta sottolinea l’importanza delle realtà locali italiane nell’affrontare sfide sociali con risorse limitate, ma con un forte senso di comunità.

Il World Mayor Prize 2025, dedicato all’impegno contro la povertà, offre così un palcoscenico alle azioni quotidiane dei sindaci, dimostrando che l’impatto sociale non dipende dalle dimensioni dei territori amministrati. Qui la lista dei finalisti.

