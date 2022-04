Oliveri – Fervono i preparativi per lo Street Food

Il sindaco Francesco Iarrera: “Un’occasione per valorizzare maggiormente il nostro territorio”.

Fervono i preparativi nel comune di Oliveri per la prima tappa del Street Food Sicily on Tour® in programma dal 29 aprile al 1° maggio 2022. Gli organizzatori e l’amministrazione comunale stanno lavorando alla definizione degli ultimi aspetti tecnico-burocratici. L’appuntamento con lo Street Food Sicily on Tour® è stato fortemente voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Iarrera che si dice particolarmente soddisfatto per l’iniziativa.

“Sono convinto, ha affermato Iarrera, si tratti del “numero zero” di un evento che durerà nel tempo e che sarà atteso ogni anno. È un sistema sicuro per destagionalizzare il turismo, coinvolgendo i viaggiatori del gusto in un periodo dell’anno durante il quale è possibile godere dei nostri luoghi, in tranquillità , senza il tipico caos estivo. Mi complimento con gli organizzatori e con il mio vicesindaco per questa splendida intuizione.”

“Lo scopo di questo importante evento, afferma il vicesindaco con deleghe alle Attività produttive Salvatore Bertino, è quello di valorizzare ancora di più Oliveri e la sua proverbiale ospitalità . Sarà l’occasione per degustare il cibo di strada siciliano mantenendo vive le tradizioni culinarie, e secolari, della nostra amata Sicilia. Ringrazio l’organizzatore dell’evento, Claudio Prestopino per averci dato la possibilità di far partecipare oltre ad i professionali dello , anche i nostri ristoratori locali. A loro, afferma Bertino, va il mio sentito ringraziamento per la disponibilità e partecipazione in questa 3 giorni di inizio estate. L’evento sarà inoltre accompagnato da tanta musica con la partecipazione di personaggi noti coordinati dall’Assessore allo spettacolo Francesco Scardino. Un sentito e particolare ringraziamento, conclude il vicesindaco Bertino, va inoltre a tutta l’amministrazione comunale per avermi dato la possibilità di organizzare questa manifestazione.”

Il cartellone della kermesse enogastronomica è ricco di appuntamenti. Tantissimi eventi in programma a cura dell’Amministrazione comunale. Musica, animazione per i più piccoli, esibizioni delle scuole di danza.

Grande attesa poi per il 1° maggio tutto da vivere con live music e dj set nel segno della buona musica e del buon cibo.

A proposito di cibo ecco qualche anticipazione di prelibatezze che si potranno gustare: lo sfincione bianco di Bagheria, arancino oro nero dei Nebrodi, i bocconcini di tonno con caponatina alla Olivarese e il favoloso cannolo di Piana degli Albanesi.