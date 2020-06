Oggi WOD giornata mondiale di Ortottica

Ogni anno, dal 2015, il primo lunedì di giugno viene celebrata la giornata mondiale di Ortottica (WOD, World Orthoptic Day ). 

Quest’anno quindi oggi 1 giugno 2020 è la data decisa da IOA per celebrare questa importante ricorrenza. 

IOA¬†(International Orthoptic Association) √® la voce globale della professione di ortottista che a livello internazionale √® formata da 15 organizzazioni professionali nazionali, 6 organizzazioni associate e soci individuali provenienti da nazioni dove non vi √® un’organizzazione riconosciuta.¬†

La Giornata mondiale ortottica di IOA √® l’occasione per aumentare la visibilit√† della professione e promuovere le attivit√† degli ortottisti a livello locale, nazionale e internazionale.

In Italia, membro di IOA è AIOrAO, associazione tecnico scientifica, riconosciuta dal Ministero della Salute. 

AIOrAO aderisce a tale iniziativa dal primo anno in cui √® stata promossa perch√© √® di fondamentale importanza informare la popolazione del valore che i professionisti della riabilitazione in ambito oculare e/o ortottico rivestono nella prevenzione in¬†et√†¬†pediatrica, per quanto concerne l‚Äôambliopia e le altre patologie oculari¬†dell‚Äôinfanzia¬†che, se non riconosciute in et√† precoce possono condurre a gravosi e spesso non risolvibili problemi di apprendimento, ma anche per la prevenzione e gestione delle patologie riguardanti l‚Äôet√† adulta che, se opportunamente gestite, possono avere una ricaduta inferiore in termini di tempi e costi sul sistema sanitario, senza venir meno¬†all‚Äôaspetto¬†psicologico dei pazienti che si trovano a gestire in modo pi√Ļ efficace e responsabile le loro eventuali difficolt√† visive.

La giornata mondiale di ortottica è sempre stata celebrata da AIOrAO fornendo alla popolazione screening di vario genere.

Sono sempre stati organizzati eventi nello stesso momento in tutto il mondo ma quest’anno l’emergenza sanitaria mondiale Covid-19 ci costringe a gestire il WOD solo virtualmente e tramite media e canali social.

L‚Äôortottica per√≤ non si √® mai fermata, l‚Äôortottista¬†si √® adattato professionalmente a quanto accaduto, modificando seppur temporaneamente il proprio modus operandi, ma sempre non dimenticando¬†che la professione non si limita alla ‚Äúvalutazione‚ÄĚ del paziente ma anche¬†all‚Äôascolto, alla comprensione, alla continuit√† assistenziale (anche a distanza) e alla gestione delle informazioni.

In un’ottica di coesione e di condivisione di orizzonti lavorativi la giornata mondiale di ortottica quest’anno merita di essere onorata dimostrandoci uniti nei nostri obiettivi, nella nostra professionalità, facendo sapere che ci siamo, come sempre.

Ed è per questo che quest’anno il nostro modo di celebrare la giornata mondiale è nella fotografia, nell’istantanea dei momenti che hanno caratterizzato la nostra professione in questo periodo storico estremamente difficile.