Oggi su Rete 4 Luca Sardella e gli agrumi di Terme Vigliatore

Alle ore 13,00 nel programma “Sempre Verde” con Carmelo Scilipoti.

Andrà in onda oggi alle ore 13,00 sulla rete nazionale Rete 4 di Mediaset la prima di quattro puntate registrate dal famoso conduttore Luca Sardella nel vivaio La Palmara di Terme Vigliatore.

Il servizio odierno sarà inserito nel programma di Rete 4 “Sempre Verde” che Luca Sardella, conduttore del verde più famoso d’Italia conduce insieme alla figlia Daniela Sardella. In particolare oggi si parlerà delle tante varietà di kumquat (mandarino cinese) con il noto vivaista Carmelo Scilipoti contitolare del Vivaio La Palmara di Terme Vigliatore.

A seguire nelle prossime settimane andranno in onda altre tre puntate in cui sarà presente anche Michele Isgrò che parlerà di semina degli agrumi e Maria Tindara Scilipoti figlia del vivaista. Queste tre puntate però saranno trasmesse su Canale 5 ed esattamente in una rubrica che Luca Sardella conduce ogni sabato sera all’interno del famosissimo programma “Striscia La Notizia” che conta un pubblico medio di otto milioni di telespettatori.

Non è la prima volta che Luca Sardella si reca a Terme Vigliatore per registrare servizi per i suoi programmi, la scelta scaturisce da una trentennale amicizia che il noto conduttore televisivo, famoso anche per i suoi variopinti cappellini, ha con Carmelo Scilipoti e Michele Isgrò entrambi conosciuti in due diversi eventi del verde. Scilipoti a Pescia (Pistoia) e Michele Isgrò alla fiera mondiale Euroflora’96 di Genova.

Comunque sia si tratta di un’importantissima vetrina, con ricaduta promozionale per il comune termale e soprattutto per gli alberelli di agrumi prodotti nei tanti vivai di Terme Vigliatore, ormai riconosciuto polo vivaistico di riferimento, con aziende all’avanguardia e prodotti d’eccellenza esportati in ogni parte d’Europa. Anche il periodo è consono e ideale, alle porte della primavera con tutte le aziende vivaistiche pronte alle forniture di diverse catene di garden center e punti vendita in Italia e all’estero.