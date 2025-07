Oggi la consegna dei lavori di riqualificazione al liceo “Maurolico”

Oggi 9 luglio 2025, alle ore 9:30, si terrà presso il liceo “Maurolico” di Corso Cavour la cerimonia di consegna dei lavori per la riqualificazione sismica dell’edificio, promossa dalla Città Metropolitana di Messina. All’evento parteciperanno il Sindaco Metropolitano Federico Basile, il Direttore Generale Giuseppe Campagna e il Responsabile Unico del Procedimento Biagio Privitera.

L’intervento sarà finalizzato a potenziare la “sicurezza e funzionalità” degli ambienti scolastici, adeguandoli alle normative vigenti in materia di edilizia scolastica. Il progetto costituisce uno dei tasselli del programma di ammodernamento del patrimonio degli istituti superiori gestiti dall’ente, finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Durante l’incontro con la stampa verranno illustrati il cronoprogramma delle attività e le specifiche tecniche previste per ridurre il rischio sismico e incrementare l’efficienza strutturale dell’immobile. L’operazione rientra in un percorso continuativo di valorizzazione e tutela delle scuole superiori della provincia, con l’intento di garantire idonee condizioni di sicurezza per studenti e personale docente.

Alla cerimonia interverranno, oltre ai vertici dell’amministrazione metropolitana, i tecnici e i progettisti incaricati della fase esecutiva, pronti a fornire ogni dettaglio operativo relativo al restyling dell’istituto.

